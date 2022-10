EUA deportam mais de 21 mil imigrantes brasileiros

Especialistas alertam para processo acelerado de expatriação

O sonho americano vem se transformando em pesadelo para muitos brasileiros. É que, desde novembro de 2020, imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos vêm passando por um acelerado processo de deportação.

Dados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos apontam que cerca de 21 mil compatriotas fazem parte desta leva. O governo americano tem uma meta interna de concluir essa etapa em até 300 dias, no objetivo de desestimular novos estrangeiros a entrarem naquele país, de forma ilegal.

A reportagem tentou contato com alguns brasileiros que passaram pelo processo de deportação, mas, a maioria, temendo possíveis represálias, não quis contar suas histórias nem tampouco se identificar. Um dos relatos dá conta do fato de uma mulher, brasileira, casada com outro brasileiro, que foi retirado do seio de sua família (o casal tem três filhos), para ser deportado: um marido, obrigado a deixar a esposa, sozinha e sem trabalho, com três crianças, nos Estados Unidos. “Ele saiu, foi ao supermercado, pegaram-no e o deportaram. Ela não tem como trabalhar porque os filhos são muito pequenos. Estão sem o que comer. Um grupo de amigos está fazendo arrecadação de dinheiro para ajudá-la”, disse uma amiga da imigrante, que também preferiu não se identificar.

Especializada em imigração, a advogada Anita Mignone ressalta que boa parte desses imigrantes se entrega à imigração norte-americana. Outra parte foi presa pelo ICE, que é a polícia de imigração. A profissional pontua que, quando essas pessoas são pegas, por exemplo, na fronteira, entrando nos Estados Unidos, passam por um processo de registro, triagem e são liberadas. “Esses imigrantes são monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas ou aplicativos de monitoramento, via celular; além disso, precisam se comprometer a comparecer às audiências”, explica a jurista.

Segundo a especialista, uma forma de se defender desse processo de deportação é o pedido de asilo, ferramenta de acolhimento de pessoas que sofreram abusos e perseguições que comprometem sua integridade física. “O asilo pode ter origem política, racial, sexual e muitas outras formas criminais”, esclarece.

Mignone explica que o ponto essencial do asilo é a pessoa correr risco real, caso retorne ao país de origem. Mas esse pedido nem sempre é bem sucedido, porque esses imigrantes podem cometer diversos erros, que prejudicam o processo. “Não possuir um arsenal de provas bem documentado, não apresentar esses documentos à imigração, de maneira aprofundada e correta, constam entre os principais equívocos”, acrescenta.

A advogada alerta ainda que imigrantes deportados ficam à mercê de seu histórico perante as autoridades americanas. Isso porque há casos de pessoas que são deportadas e, após algum tempo fora dos Estados Unidos, podem solicitar visto. “Há, também, aqueles que sofrem condenações mais severas, incluindo criminais, e jamais podem retornar à América”, finalizou.

Conjuntura histórica

O boom migratório de brasileiros para os Estados Unidos começou, na década de 1960, a partir da cidade de Governador Valadares (MG), quando um cidadão decidiu ir para a América com sua família. Ao perceber que obteve sucesso, começou a trazer outros familiares e amigos próximos, colaborando, de forma decisiva, para um intenso movimento migratório, do Brasil aos EUA, liderado por mineiros valadarenses.

Na contramão do fluxo migratório, há, para alguns historiadores, o impulsionamento de um processo político, alinhado a uma perspectiva ideológica, de supremacia branca, sob a liderança de uma “visão imperialista norte-americana”, que se espraia sobre toda a América Latina. É no que acredita o professor de História Sérgio Oliveira, que avalia estarem havendo várias ondas migratórias para os Estados Unidos.

“As pessoas estão tentando entrar ilegalmente lá, para fazer qualquer tipo de trabalho e viver ‘o sonho americano’. Só que, nos Estados Unidos, também está havendo o processo de reestruturação do capital, com o chamado neoliberalismo. Está ocorrendo uma ação de expurgo das populações que se apresentam como uma ameaça à empregabilidade daqueles que se dizem norte-americanos. Populações negras, latinas, islâmicas vão começar a ser perseguidas. Dentro dessa reestruturação do capital, associada à tecnologia, veremos o desligamento da população das empresas automobilísticas, têxtil e siderúrgicas, por exemplo. São milhares de pessoas vivendo, dentro dos Estados Unidos, a realidade de pobreza e a falta de perspectiva. Os americanos vão procurar proteger a população branca de lá”, explica Oliveira.

Regras rígidas

De acordo com as regras consulares vigentes neste momento, o processo de solicitação de visto de entrada nos Estados Unidos possui duas etapas. A primeira é comparecer ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, no Humaitá, Zona Sul do Rio – Rua Humaitá, 275 -, no próximo dia 25, terça, às 8h15, para colhimento de digitais e foto.

Além de apresentar a uma lista de documentos, que podem ser conferidos no site https://br.usembassy.gov/pt/visas-pt/centros-de-atendimento-aos-solicitantes-de-visto-casv/ , o solicitante deve seguir uma série de protocolos, que podem mudar a qualquer momento.