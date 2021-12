EUA denunciam três estrangeiros no Brasil por suposto vínculo com Al Qaeda

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou nesta que três estrangeiros residentes no Brasil e apontados como apoiadores e financiadores da organização terrorista Al Qaeda foram incluídos numa lista de sanções econômicas do governo norte-americano.

A consequência da inclusão na lista é o bloqueio de eventuais bens e interesses desses estrangeiros — dois egípcios e um libanês — nos Estados Unidos.

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma ordem executiva para combater organizações criminosas e redes de tráfico de drogas internacionais. Uma facção criminosa brasileira que atua em presídios está entre os alvos das sanções.

Segundo a assessoria de imprensa da embaixada dos EUA, esses três estrangeiros teriam auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro ou tecnológico ou bens ou serviços em apoio para a atuação da Al Qaeda.

De acordo com o governo norte-americano, um deles atuava como informante de membros da Al Qaeda; outro tinha envolvimento com impressão de moeda falsa; e o terceiro seria “agente e facilitador” da organização terrorista.

Desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o governo dos EUA busca asfixiar os braços financeiros da Al Qaeda.