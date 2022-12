Eterno, Pelé transcende rivalidade com Maradona

Personagens de longos debates futebolísticos, o brasileiro Pelé, falecido hoje (29), e o argentino Maradona, que nos deixou há dois anos, de fato, protagonizam, no mundo do esporte mais popular do mundo.

Aqui e na Argentina, é praticamente impossível definir quem é o melhor. Até porque as paixões e o ufanismo falam mais alto que a qualidade técnica, a potência e a força características de cada atleta.

Marcado em 22 de junho de 1986, Maradona fez um dos gols mais belos da história, nas quartas de final da Copa do México, contra a Inglaterra.

O astro argentino é, segundo uma pesquisa da FIFA, considerado melhor que Pelé. De acordo com a preferência do público – em todo o mundo -, Maradona é o preferido por 56,60%. Já o nosso rei soma 18,53%.

Em seguida, vem Eusébio; Roberto Baggio; Romário; Marco Van Basten; Ronaldo; Franz Beckenbauer; Zinedine Zidane e Rivaldo.

Mas vale lembrar que o tricampeonato conquistado pelo Brasil teve, majoritariamente, a atuação marcante de Edson Arantes do Nascimento. Camisa 10 da Seleção, Pelé contou com a companhia de outros craques: nomes como Tostão, Garrincha e Rivelino. O que fez com que o futebol brasileiro – e o próprio ex-jogador – ficassem marcados, para sempre, na história da humanidade.