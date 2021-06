Etapa do Circuito Mundial de Surfe de Saquarema é cancelada

A World Surf League (Liga Mundial de Surfe, em português) anunciou na quinta-feira (10) que optou por cancelar a etapa brasileira do Circuito Mundial, que aconteceria no mês de agosto em Saquarema, na Região dos Lagos. De acordo com o comunicado, o motivo da desistência é a pandemia de Covid-19.

“O Oi Rio Pro havia sido adiado, originalmente, de junho para agosto na esperança de que haveria segurança para o evento. A WSL continuou monitorando a situação e decidiu cancelar o evento em 2021 prezando pela segurança de atletas equipe e da comunidade local”, afirma uma parte da nota.

Mesmo com o anúncio do cancelamento, a entidade informou que deverá realizar a etapa programada para acontecer na cidade no ano que vem.

O surfista brasileiro Filipe Toledo compete na etapa brasileira da Liga Mundial de Surfe, na praia de Itaúna, em Saquarema, Rio de Janeiro.

“Os melhores surfistas do mundo irão retornar à Saquarema em 2022”, concluiu.

Com a saída de Saquarema, o Circuito Mundial precisou passar por uma revisão no calendário das próximas etapas. Confira abaixo como em quais locais serão as próximas competições.

• Jeep Surf Ranch Pro presented by Adobe: Junho 18-20 no Surf Ranch em Lemoore, Califórnia, EUA

• Corona Open Mexico presented by Quiksilver: Agosto 10-20 em Barra de La Cruz, México

• Outerknown Tahiti Pro: Agosto 24-03 Setembro em Teahupo´o no Taiti

• Rip Curl WSL Finals: Setembro 09-17 em Lower Trestles, Califórnia, EUA