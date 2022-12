Estupros diminuem 59% em Niterói e Maricá

O indicador de crimes de estupro apresentou recuo nas cidades de Niterói e Maricá, em novembro de 2022. Os números da criminalidade nos municípios foram divulgados ontem (8), pela Polícia Militar, durante a reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Centro de Niterói.

De acordo com dados do 12º BPM (Niterói), responsável pelo policiamento nas duas cidades, o mês de novembro deste ano fechou com nove casos de estupro ante 22 registros no mesmo mês, em 2021. Isto representa redução de 59%. Comandante do batalhão, o tenente-coronel Aristheu de Góes comentou sobre a redução.

“Tivemos o apoio da Patrulha Maria da Penha. A gente quer destacar esse trabalho de prevenção de conscientização para as mulheres denunciarem, saberem que estão protegidas e têm suas medidas protetivas garantidas. Isso vem trazendo um reflexo na redução da violência contra a mulher e refletiu nos números de estupro em nossa área”, destacou o comandante.

No balanço divulgado, outros indicadores criminais apresentaram redução de novembro de 2021 para o mesmo mês, neste ano. Roubos de carga reduziram de oito para seis casos. Já roubo a estabelecimento comercial diminuiu de nove para quatro casos. Em relação a este último, o major Abrahão Clímaco, coordenador do Segurança Presente, comentou sobre as ações realizadas.

“A gente conseguiu pegar um elemento e conduzir para a delegacia e prendemos em seguida outro elemento [especializado na prática criminosa]. Esse número caiu de 20 casos em agosto para 14 em setembro, em outubro tivemos um patamar bom até chegar a quatro casos em novembro. Com o trabalho em integração a gente está conseguindo reduzir. Foi apenas um pico no mês de agosto”, explicou.

Números em alta

No entanto, outros indicadores apresentaram aumento. Roubos de veículos, por exemplo, saltaram de 24 para 49 casos, o que significa alta de 104%. O comandante do batalhão afirmou que os policiais da unidade já estão atentos para reprimir esse tipo de prática e pontuou que a alta de registros pode estar atrelada ao aumento da circulação das pessoas nas ruas após o isolamento causado pela pandemia da Covid-19.

“Hoje em dia a gente sabe que as pessoas já estão nas ruas trabalhando. Até o ano passado a gente tinha uma movimentação um pouco menor nas ruas e isso fez com que os números ficassem mais baixos”, disse.

Em seguida, ele também comentou sobre os roubos de rua, que tiveram alta de 20%. Foram 111 casos em novembro do ano passado ante 133 neste ano. Aristheu afirmou que haverá um policiamento intensificado por conta do período de final de ano, quando normalmente é observado aumento de crimes do tipo.

“Final de ano, com muita circulação de gente, movimentação no terminal e barcas. Naturalmente isso chama atenção dos marginais e agente está atento a isso”, completou.