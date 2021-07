Estudo sugere que dose única da Janssen é ineficaz contra variante delta

Um estudo divulgado esta semana pelo jornal americano The New York Times, aponta que a vacina contra a Covid-19 feita pela farmacêutica Janssen, da Johnson&Johnson, é muito menos eficaz contra as variantes Delta e Lambda do que contra a cepa original do vírus. O estudo mostra que talvez as pessoas vacinadas com esse imunizante precisem receber uma segunda dose. Porém, essa dose de reforço, segundo os autores da pesquisa, teria que ser preferivelmente com as vacinas da Pfizer/BioNTech ou da Moderna, por conta da tecnologia de mRNA (RNA-mensageiro).

O estudo é consistente com observações de que uma única dose da vacina AstraZeneca, que tem tecnologia semelhante à da Janssen, mostra eficácia de apenas 33% contra a doença sintomática causada pela variante delta.

“A mensagem que queríamos passar não é que as pessoas não devem tomar a vacina da Janssen, mas esperamos que no futuro ela seja reforçada com mais uma dose dela própria ou uma da Pfizer ou da Moderna”, disse Nathaniel Landau, virologista na Escola de Medicina Grossman da Universidade de Nova York, que liderou o estudo.

A variante delta, originária da Índia, é a versão mais contagiosa até agora do coronavírus. Ela representa 83% das infecções nos Estados Unidos, segundo Rochelle Walensky, diretora do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), em audiência no Senado nesta semana. A variante, que também preocupa o Brasil, pode ser a principal responsável pelo aumento recente das infecções no mundo e preocupa a Organização Mundial da Saúde (OMS).