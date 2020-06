Estudo mostra quando deverá ser o pico da Covid-19 em Niterói. Casos devem chegar a 5 mil

Após anúncio da Prefeitura de Niterói sobre o estudo, junto com universidades e centros científicos, que previu que as medidas de isolamento da cidade evitaram 1.468 óbitos nas últimas 9 semanas, o mesmo documento apontou que até dia 17 de junho o município terá 5 mil casos do coronavírus. Atualmente Niterói tem 2.994 casos da doença e a tendência é que os casos estimados, após essa data, comecem a diminuir; chegando a mil casos em 17 de setembro.

O gráfico produzido pelos especialistas aponta a simulação a partir de 17 de maio e aproximadamente 30 dias depois, 16 de junho, os casos estariam no pico com 5 mil. Ainda segundo a análise os diagnósticos iriam diminuir para 4 mil cerca de 50 dias depois, o que seria em torno de 6 de julho. Com 80 dias passados desde 17 de maio, teriam 2 mil casos, no início de agosto, chegando aos mil na metade de setembro. Com 200 dias passados, ou seja, na primeira semana de dezembro o número de pessoas infectadas na cidade seriam menos que 500 casos.

O estudo feito em conjunto também mostrou que 11.569 casos do covid-19 na cidade de Niterói foram evitadas com as medidas de isolamento. Entre 17 de março e 30 de maio foram 463 casos notificados e os gráficos apontam que a estimativa seriam para 12.032 notificações, o que aponta os 11.569 casos evitados. Nas redes sociais o prefeito Rodrigo Neves escreveu que ‘com dezenas de ações sanitárias, de saúde, de proteção social e apoio a economia local e cidadãos com o distanciamento social e atendimento protocolos sanitários. É fundamental perseverar para vencermos essa guerra contra o coronavírus’.

O estudo foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e contou com participação de especialistas da Fiocruz. Segundo o prefeito Rodrigo Neves, o resultado é graças as medidas de isolamento social e fechamento dos estabelecimento não essenciais, que teve início no dia 11 de maio e que possibilitou a flexibilização gradual iniciada na semana passada. Tudo indica que no mês de junho a cidade vai evoluir para o sinal amarelo (alerta).