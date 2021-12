Estudantes de Niterói conquistam vaga no Torneio Brasil de Robótica!

Alunos do Espaço Nova Geração (ENG) do Cantagalo, Região Oceânica de Niterói, estão na fase nacional do Torneio Brasil de Robótica de 2021. A competição nacional inicia hoje (5) e se estende até amanhã (6), de modo virtual.

O tema do Torneio Brasil de Robótica deste ano é “Eliminação do Trabalho Infantil”, proposto pela Unesco. O Projeto Espaço Nova Geração faz parte do Pacto Niterói Contra a Violência. O programa municipal oferece 1.200 vagas gratuitas em cursos como teatro, inovação tecnológica, trabalhos manuais, além de práticas esportivas no contraturno escolar para crianças e jovens de 6 a 29 anos.

O Espaço Nova Geração funciona nos CIEPs municipalizados Anísio Teixeira, no Fonseca; e Ester Botelho, no Cantagalo. Criado pela Prefeitura de Niterói, o projeto tem o objetivo de promover o desenvolvimento de crianças e jovens com oportunidades que abrem horizontes e trazem novas perspectivas para o futuro. A equipe finalista de Robótica do Espaço Nova Geração (ENG), batizada de “Família Stitch”, é formada pelos alunos Tassiane Medeiros (16), Alisson Pimentel (16) e Eduarda Andrade (18). Eles pensaram em um projeto que utiliza câmeras com inteligência artificial para reconhecer possíveis trabalhos infantis na região da unidade.