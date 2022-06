Estudante suspeito de ameaçar massacre na Unirio presta depoimento

A Polícia Civil está dando sequência às investigações sobre a ameaça de massacre que fez com que a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) suspendesse as atividades presenciais por dois dias, na semana passada. Na última segunda-feira (27), o suspeito de fazer as ameaças prestou depoimento.

Em nota, a corporação confirmou que o estudante e o pai foram ouvidos e que outras pessoas estão sendo ouvidas. A investigação está em andamento. O suspeito é estudante do curso de Sistemas de Informação. Por meio da plataforma YouTube, ele teria publicado vídeos dizendo que faria um “massacre usando armas” na universidade.

O conteúdo das declarações não foi revelado. O jovem responde em liberdade. A 10ª DP (Botafogo) afirmou ter iniciado as investigações após iniciativa do delegado Daniel Rosa, pois a Unirio não registrou boletim de ocorrência. Em 21 de junho, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão contra o estudante. O crime de ameaça prevê pena de um a seis meses de detenção ou multa.