Estudante é esfaqueado durante assalto na Central do Brasil

Um estudante identificado como Renan do Nascimento, foi esfaqueado durante assalto, na noite dessa segunda-feira (30), na Praça Cristiano Ottoni, Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está internado em um hospital da região.

Segundo informações da polícia, o rapaz passava pelo local, que dá acesso a uma estação do metrô, usando fones de ouvido quando foi abordado por criminosos. Contudo, por estar usando o equipamento, não teria percebido a aproximação dos assaltantes.

Os bandidos o esfaquearam no abdômen. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o rapaz, consciente, ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A vítima teria afirmado aos policiais que tinha saído da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE e estava indo ao metrô.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que irá investigar o caso a fim de identificar os bandidos. A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que o quadro de saúde do paciente é estável.