Estudante desaparecido é encontrado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio

O estudante de Direito Lucas da Cruz Olegário, de 25 anos, foi encontrado, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ele estava desaparecido desde a tarde da última terça-feira (22), quando foi visto pela última vez no Terminal das Barcas na Praça XV, no Centro do Rio.

Segundo Cícero Cruz, pai do rapaz, o filho saiu do estágio na Procuradoria Geral do Estado (PGE), com um amigo não identificado e foram em direção às Barcas. Mas o pai do rapaz não soube dizer se ele estaria indo para casa.

Os documentos do rapaz foram encontrados próximo ao Cemitério de São Gonçalo, no bairro Camarão. O pai informou, ainda, que Lucas estava fazendo tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e, ultimamente, era medicado com calmante para dormir.

A família registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira (24) na 74ª DP (Alcântara) e o caso foi encaminhado para o setor de desaparecidos da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DNHSG).

A reportagem tentou entrar em contato com os pais de Lucas, para saber mais detalhes do ocorrido, mas não foi possível completar a chamada telefônica.