Estudante de apenas 12 anos cria rede de solidariedade para ajudar necessitados

Entre o caos da pandemia do coronavírus, isolamento social, pânico e medo pequenas atitudes mudam a rotina e o dia a dia de muitas famílias. São muitas ações sociais de recolhimento de alimentos, empatia por vizinhos e até mesmo orações coletivas feitas pelas janelas. Mas e quando a iniciativa de ajudar o próximo vem das crianças? Os pequenos parecem lidar melhor nas situações de risco e acabam ensinando muito para a família e amigos.

Esse foi o caso do João Pedro, de 12 anos, estudante do oitavo ano, que teve a ideia de montar uma arrecadação virtual de dinheiro para ajudar a pastoral da igreja que frequenta, a Paróquia Santo Cristo dos Milagres, no Fonseca.

“Fui motivado, em grande parte, por vídeos na internet. Pensei que seria uma ótima ideia eu gosto muito de cozinhar e pensei que seria um jeito legal de aprimorar minhas técnicas e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas. Pedi ajuda para minha mãe para me ajudar a encontrar um lugar onde faria esse tipo de ação. Achamos na igreja e achei muito interessante. Tive contato com outras realidades totalmente diferentes. No momento não tenho ideia de outras coisas desse tipo mas acharia muito interessante fazer outro tipo de ajuda e caridade. Fiquei muito impressionado em ver crianças em tal situação”, frisou.

O pai, o professor Felipe Martins, 43 anos, deu força ao projeto do filho e é só orgulho.

“Há 20 anos participei de um projeto de doação de alimentos para moradores de rua nessa mesma igreja. É um choque de realidade e são pessoas invisíveis e nós ganhamos mais do que oferecemos. Com a vaquinha do João já arrecadamos R$ 1870, entre doações pelo próprio site e de amigos que viram a iniciativa dele. Na verdade estamos ajudando a pastoral que desenvolve esse trabalho lindo”, contou.

Um dos coordenadores da Pastoral de Rua, Daniel Aguiar de 29 anos, contou a felicidade dos organizadores desse núcleo ficaram.

“Através de uma criança a gente vê tudo que a gente prega, o amor puro, o amor aos seres humanos. Essa atitude foi muito linda e só agrega para a pastoral. Nosso trabalho só acontece através de doações e ele nos ensina muito com essa atitude”, comentou o auxiliar administrativo que organiza o projeto ‘Quentinhas do Bem’. Quem quiser contribuir pode acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/quentinhas-do-bem-felipe-rodrigues-martins