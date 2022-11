Estudante da Uerj é procurado por familiares

Um estudante de Direito, identificado como Lucas da Cruz Olegário, de 25 anos, está desaparecido desde a tarde de terça-feira (22), quando foi visto pela última vez no Terminal das Barcas na Praça XV, no Centro do Rio.

Segundo Cícero Cruz, pai do rapaz, o filho saiu do estágio na Procuradoria Geral do Estado (PGE) com um amigo não identificado e foram em direção das Barcas. No entanto, o pai do rapaz não soube dizer se ele estaria indo para casa.

Os documentos do estudante foram encontrados próximo ao Cemitério de São Gonçalo, no bairro Camarão. O pai informou ainda que o rapaz estava fazendo tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e ultimamente era medicado com calmante para dormir.

A família registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira (24) na 74ª DP (Alcântara) e o caso foi encaminhado para o setor de desaparecidos da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DNHSG).

Informações sobre o desaparecimento pode ser repassada para a Polícia Militar pelo telefones 190, no 2253-1177 do Disque-Denúncia ou pelo 9903-83553 (WhatsApp) de Rosilene, mão do desaparecido.