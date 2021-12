Estrelas do futebol feminino marcam presença em evento no Caminho Niemeyer

Estrelas do futebol feminino estiveram na manhã deste domingo (05) em um evento realizado no Caminho Niemeyer. O torneio, inspirado no lendário golzinho de rua, contou com três equipes, nomeadas de ‘Brabas do Empoderamento’, ‘Feras do Respeito’ e ‘Rainhas da Igualdade’, compostas de quatro jogadoras, cada (três titulares e uma reserva). As equipes jogaram entre si partidas de sete minutos de duração e as duas melhores disputaram a grande final, que terá dez minutos. Jogadoras como Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, Debinha e Cris

A 7ª edição do ‘Mano a Mano’, projeto criado e produzido pela Dream Factory e a X3M, esse ano pretende chamar a atenção para a representatividade do futebol feminino, buscando mais igualdade e respeito nesse esporte que é paixão nacional.