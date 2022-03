Estreia de ‘Pantanal’ foi um sucesso

Foto: Cristiane Oliveira, “Pantanal” original de 1990. TV Manchete. Alanis Guillen, nova versão da TV Globo.

Há muito tempo uma novela da TV Globo não comemora uma audiência tão boa como a da estreia de “Pantanal”, nessa segunda-feira (28).

Segundo o site especializado TV Pop, a média foi de 27,8 pontos de audiência na Grande São Paulo. Rio e outras capitais serão divulgados depois.

O pico foi as Às 22h24 quando os números chegaram a 30,3. Para se ter uma ideia, a novela anterior, “Um Lugar ao Sol”, teve 25,4% como recorde de audiência.

Esse remake entrou no ar 32 anos após a exibição original. “Pantanal” foi ao ar em 1990 na TV Manchete e é baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa e a versão atual é escrita por Bruno Luper.

A história de ‘Pantanal’ é dividida em duas fases e gira em torno de José Leôncio, um fazendeiro que após o desaparecimento do pai passa a cuidar dos negócios e das terras dele. Leôncio é pai de Joventino, mesmo nome do seu pai, Zé Lucas de Nada e Tadeu, este fruto do seu relacionamento com a ex-prostituta Filó.

Na outra ponta está Juma Marruá, considerada a ‘mulher-onça’, que perde os pais assassinados. No decorrer da história, ela se apaixona por Joventino.

Segundo o Pure & People a história começa com Joventino (Irandhir Santos) e o filho, José Leôncio (Renato Góes), que chegam à região pantaneira para trabalhar. Lá, Joventino se torna uma lenda como peão, mas desaparece misteriosamente, deixando o filho à sua espera.

José Leôncio comanda a fazenda e, após uma viagem ao Rio de Janeiro, se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer) e têm um filho, Jove (Jesuíta Barbosa). A moça, no entanto, não se adapta à vida no Pantanal e foge com o filho ainda bebê.

Os anos se passam e Jove cresce acreditando que seu pai havia morrido. Vinte anos depois, ele descobre que o pai está vivo e vai à sua procura. Nestes anos, José Leôncio encontra em Tadeu (José Loreto) um herdeiro.

Logo ele descobre que o rapaz é seu filho de verdade. A informação, no entanto, é guardada por eles à sete chaves e Tadeu segue apenas como afilhado do patrão.