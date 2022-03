Estradas têm trânsito livre no último dia da ‘volta do Carnaval’

É tranquilo o movimento nas estradas fluminenses em direção à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no começo da tarde deste domingo (6). Embora fosse esperado intenso fluxo de viajantes que prolongaram o feriado de Carnaval, quem resolveu pegar a estrada encontra caminhos sem congestionamentos.

De acordo com a concessionária Arteria Fluminense, que administra o trecho entre Niterói e a fronteira com o Espírito Santo da BR-101, o trãnsito está livre em toda a extensão da via, com pequena retenção somente entre os km 267 e 269, na altura de Rio Bonito. Na Ponte Rio-Niterói o fluxo é normal am ambos os sentidos.

Importante ligação entre a Região dos Lagos e a Região Metropolitana, a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) possui tráfego fluindo normalmente. O mesmo vale para a RJ-104, que conecta a cidade de Niteroi ao distrito de Manilha, em Itaboraí. As polícias Militar e Rodoviária Federal seguem om policiamento intensificado nas estradas fluminenses.

Foto: Reprodução/Arteris Fluminense