Estrada de Ipiíba recebe obras de pavimentação

Uma das ruas mais importantes do município de São Gonçalo, a Avenida Francisco Azeredo Coutinho, conhecida popularmente como Estrada de Ipiíba, segue recebendo obras de pavimentação em sua extensão. Ao todo, a via – que liga Santa Izabel à RJ-106 – conta com aproximadamente seis quilômetros de extensão. um dos objetivos das intervenções é desafogar o trânsito em mais de dez bairros, incluindo Alcântara.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano dá continuidade ao cronograma das obras – dividido em três etapas – que atualmente estão ocorrendo nos trechos 1 e 2. O trecho que já teve as obras entregues ocorreu na ligação para a Estrada da Meia Noite e contemplou drenagem, pavimentação e calçada, totalizando 960 metros de extensão, beneficiando mais de 400 famílias da região.

O trecho 1, que vai da extensão da RJ-106 até a ponte ao lado do CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro, segue com duas frentes de trabalho, uma de pavimentação e outra de drenagem. Já o trecho 2, que compreende a área da Estrada de Santa Izabel até a Rua Epitácio Pessoa, está recebendo o deságue da primeira drenagem da extensão. O procedimento está sendo feito pela Rua Juraci Magalhães.