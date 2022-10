Estrada da Itaipu: com fechamento dos recuos ônibus estão parando na pista

Moradores de Itaipu, Itacoatiara e arredores, na Região Oceânica de Niterói, estão temerosos com o fechamento dos recuos de pontos de ônibus, na Estrada Francisco da Cruz Nunes. De acordo com os relatos, os coletivos estão precisando parar na faixa de rolamento para o embarque e desembarque de passageiros.

As obras estão acontecendo nos dois sentidos da via, entre o 4º Grupamento Marítimo (GMAR) do Corpo de Bombeiros e a entrada da Praia de Itaipu. Moradores afirmam que as intervenções fazem parte da implantação de uma ciclovia e iniciaram há cerca de uma semana. O advogado Fernando Mello, que passa diariamente pelo local, criticou a obra.

“É uma falta de planejamento, de engenharia de tráfego. Segundo as placas é para a implantação de uma ciclovia. Como se fosse uma cidade bucólica, sem carros. Imagina isso aqui no verão”, disse o morador, que também relatou que o período de maior trânsito são os chamados “horários de pico”, no começo da manhã e final da tarde.

Prefeitura Justifica

A reportagem procurou a Prefeitura de Niterói sobre o caso. A Coordenadoria Niterói de Bicicleta informou que as alterações nos pontos de ônibus são parte da implantação do lote 2 do sistema cicloviário da Região Oceânica. De acordo com a Coordenadoria “a implantação das plataformas de embarque são uma resposta aos conflitos entre ônibus, pedestres e ciclistas no embarque e desembarque junto às ciclovias, relatados por motoristas e passageiros.”

A solução, segundo a coordenadoria, permite que o passageiro desembarque em segurança, junto ao meio fio. É importante notar que a parada dos ônibus no interior das ciclovias não é permitida, sendo considerada uma infração. Neste sentido, o ônibus continua realizando a parada no mesmo espaço do qual dispunha.

Por fim, o Município pontua que, em grande parte da via, a ultrapassagem de ônibus parados nos pontos, em velocidade compatível com o limite de velocidade do local, permanecerá possível.