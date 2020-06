Estrada da Garganta é reaberta ao trânsito no trecho próximo à comunidade do Viradouro

Interditada desde 12 de fevereiro após deslizamento de terra, a Estrada da Garganta, na altura da comunidade do Viradouro, em Santa Rosa, Zona Norte de Niterói, foi liberada, no sentido Santa Rosa, ao trânsito de ônibus e caminhões nesta quinta-feira (4) pela NitTrans. De acordo com a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), com as obras emergenciais no local o trecho ganhou contenção de encosta, colocação de novo guarda-corpo, plantio de vegetação e pavimentação.

Na época em que o asfalto cedeu na Estrada da Garganta, devido às fortes chuvas que caíram na região Metropolitana, transtornos foram relatados pelos moradores da região e quase o secretário de Defesa Civil e Geotecnia, tenente coronel, Walace Medeiros, interditou casas abaixo de onde o asfalto havia cedido.

Ele disse que no local foi feito um estudo para a recuperação do trecho, que faz a ligação de Santa Rosa com o Largo da Batalha, que durante um tempo funcionou no sistema ‘pare e siga’ e proibido para os veículos pesados como, ônibus e caminhões. O coronel Walace Medeiro informou que uma ação rápida do desvio da água reduzindo o volume que desceu ali foi o que diminuiu muito o processo da velocidade da erosão para um trabalho mais rápido da obra emergencial.