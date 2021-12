‘Estou completamente abalado’, diz motorista de ônibus assaltado

“Estou completamente abalado”. A frase é do motorista do ônibus que seguia de Itaipuaçu, em Maricá, para o Castelo, no Rio de Janeiro, assaltado na madrugada desta sexta-feira (3). Uma idosa morreu baleada durante troca de tiros entre um policial militar, que era passageiro e reagiu, e dois criminosos que embarcaram no coletivo na altura do Engenho do Roçado, em São Gonçalo.

“Estou muito nervoso. Completamente abalado, sem condições de falar. Não fui ameaçado. Essa foi a primeira vez que eu passei por uma situação dessa”, disse o motorista. Ele e outros sete passageiros prestaram depoimento à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). O ônibus foi levado à especializada e passou por perícia, assim como a arma do PM.

Arma de policial foi apreendida – Foto: Marcelo Feitosa

Uma troca de tiros na madrugada desta sexta-feira, em um ônibus que passava pela Rodovia RJ-106, altura da passarela do Engenho do Roçado, em São Gonçalo, deixou uma idosa morta e um policial militar ferido. De acordo com as primeiras informações, o agente teria reagido à abordagem dos criminosos.

O crime aconteceu em um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, que fazia a linha 6146D (Itaipuaçu – Castelo). De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), a idosa baleada foi identificada como Elvira Ferreira Matos, de 75 anos. Ela foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, e morreu na unidade de saúde.