Estiagem reduz abastecimento de água em Maricá

Em função da estiagem e da consequente baixa do nível do rio Ubatiba, onde a Cedae capta água para tratamento e distribuição em Maricá, a Companhia informa que o sistema está operando com 35% da capacidade de produção e fornecimento de água tratada para parte o município.

A redução do abastecimento para os bairros do Centro, Barra de Maricá, Itapeba, Boqueirão, Jacaroá, Flamengo, Nova Metrópole, Caxito, Ubatiba, Mombuca, Araçatiba, Divinéa, Caju, Nova Metrópole e Colinas.

A Cedae está realizando manobras e ações para minimizar os efeitos da estiagem. Vale informar que clientes da Companhia podem solicitar o envio de caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.