Estelionatário dá golpe de R$ 470 mil e acaba preso em Niterói

Um estelionatário foi preso em flagrante na última segunda-feira pela polícia civil em Niterói após aplicar um golpe na empresa em que trabalhava e gerar um prejuízo de R$ 470 mil. De acordo com as investigações realizadas pelos agentes da 78ªDP (Fonseca), o homem era supervisor comercial de um laboratório de contra prova usava da sua função de confiança dentro da empresa para gerar mais de 2.5 mil laudos sem seus respectivos pagamentos ao laboratório nos últimos dois anos resultando no alto prejuízo.

O criminoso criou duas empresas fantasmas e com elas se associou a pelo menos outras cinco empresas com atividade de formação de condutores profissionais de veículos.

Ainda segundo a polícia civil, os golpes só pararam porque ao cadastrar novos exames o estelionatário teve a sua senha bloqueada.