Estátua em homenagem a Paulo Gustavo será inaugurada em Niterói

Na próxima segunda-feira (22), dia que a cidade de Niterói completa 448 anos, duas estátuas em homenagem ao ator Paulo Gustavo serão inauguradas no Campo de São Bento, em Icaraí, às 16h.

Uma estátua terá a imagem do ator niteroiense, a outra será de seu personagem mais famoso conhecido como dona Hermínia, em homenagem a sua mãe. As duas terão a altura real do ator e humorista, 1,82 cm. Está prevista a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael, de familiares de Paulo Gustavo, e da artista Jo Grassini, que esculpiu as estátuas.