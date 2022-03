Estátua de Roberto Dinamite deve ser inaugurada em abril

Maior ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite receberá uma homenagem em vida, idealizada por torcedores. O maior goleador da história do Campeonato Brasileiro e Estadual, vai ganhar uma estátua em São Januário. A escultura, que está em fase final de confecção, ficará atrás do gol e de frente para a curva da arquibancada do estádio, no lado oposto da estátua de Romário.

A inauguração está prevista para o dia 13 de abril, quando o jogador aposentado completa 68 anos de vida. O objetivo é homenagear quem trouxe muitas alegrias e momentos de glórias aos vascaínos, ainda vivo. Por isso, o torcedor arrecadou mais de R$ 100 mil em quatro horas após o lançamento da campanha de financiamento da estátua, organizada pelo Vasco. Já encerrada, a meta de R$ 190 foi facilmente batida, e foram arrecadados R$ 243 mil para tornar realidade a homenagem ao ídolo histórico.

“Seria uma homenagem em dose dupla (inauguração próximo ao aniversário). Nunca projetei isso na minha vida. Projetei ser um garoto como todos que sonham um dia ser jogador de futebol. Chegar a uma marca no clube com a grandeza do Vasco…Ser maior artilheiro da história do clube, maior artilheiro do Brasileiro, do Carioca, dos clássicos do Rio…Isso serve como uma referência para essa geração que começa uma vida”, disse Roberto Dinamite, que está fazendo um tratamento contra um câncer no intestino.