Estátua de Paulo Gustavo é inaugurada no Campo de São Bento

As duas estátuas em homenagem ao ator Paulo Gustavo foram inauguradas ontem (22) no Campo de São Bento, em Icaraí. Uma estátua é a imagem do ator niteroiense, e a outra de seu personagem mais famoso conhecido como dona Hermínia, em homenagem a sua mãe. As duas tiveram a altura real do ator e humorista, 1,82 cm e foram feitas pela artista plástica Jo Grassini.

Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia compareceu à inauguração da estátua. Ela chegou à cerimônia em uma cadeira de rodas após sofrer um acidente doméstico. Emocionada, ela falou sobre as homenagens que a cidade fez ao seu filho.

“Ainda não vi nada. Tudo vai ser surpresa pra mim. Ele amava Niterói. Muita emoção com a placa, a rua, e com a estátua. Eu mesma cantei muitas vezes aqui na varanda do Campo de São Bento com meu conjunto, Dose Dupla”, disse.

O médico e viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, comentou sobre a homenagem que a cidade fez ao humorista e reforçou a fala de Déa Lucia, sobre o ator amar a cidade de Niterói. “Fui para o Rio, conheci Paulo, e acabei me apaixonando por ele e por Niterói. Acho muito legal ele sempre retratar nos filmes dele. Ele realmente falava com muito amor e carinho, e acho que ele realmente conseguiu retratar isso para o Brasil todo. Ele carregou isso para todo lado e para dentro de casa também”, contou.