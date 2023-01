Estágio de atenção e acumulados de chuva nesta sexta em Niterói

A Defesa Civil de Niterói emitiu um alerta desde quarta-feira (4) para a mudança da cidade para o estágio de atenção. Com a chuva intensa, os acumulados de chuva deixam impactos por Niterói, na Ary Parreiras, em Icaraí, galhos de árvores caíram impedindo a passagem de motoristas na via.

Às 10 h 20 já era possível observar a equipe da prefeitura removendo os galhos que caíram em decorrência da chuva na Ary Parreiras, altura do número 25, sentido Praia de Icaraí. O fluxo segue intenso e a Nittrans está no local para orientar o trânsito.

A chuva acontece em decorrência da atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste que vai continuar a manter o tempo instável na cidade de Niterói nos próximos dias. Assim, a previsão é de céu encoberto com predomínio de chuva fraca a moderada no decorrer do período. A temperatura varia entre 21 °C e 24 °C.