Estágio Amarelo Nível 2 permitirá abertura de lojas de vestuários com restrições

Após anúncio do prefeito Rodrigo Neves que na próxima semana a cidade deverá sair do estágio Laranja para o Amarelo Nível 2, parte do plano de retomada ao chamado “novo normal”, atividades comerciais como comércios de vestuário, de informática, além de academias e estacionamentos poderão abrir com restrições, como por exemplo, medição de temperatura em clientes e funcionários e fornecimento de álcool em gel. As normativas através das cores foram publicadas no Diário Oficial do Município, através do Decreto 13604/20.

Se aprovada a mudança do estágio poderão funcionar: clubes esportivos, recreativos e similares (25% dos trabalhadores presencial restrito ou com horário agendado); academias (25% dos trabalhadores presencial restrito ou com horário agendado); missas e serviços religiosos (presencial restrito); parques e jardins e praias do litoral e águas com permissão diferenciada); auto-escolas e cursos profissionalizantes; comércios (vestuário, acessórios, informática, comunicação, culturais, recreativos, esportivos); serviços de arquitetura e engenharia; serviços veterinários; estacionamentos; serviços de tecnologia da informação; atividades paisagísticas; e corretoras de câmbio.

O projeto de sinalização de cores foi elaborado para orientar as atividades econômicas se vão poder ou não funcionar. A análise para mudança do estágio leva em consideração avanço da doença, novos casos, taxa de mortalidade e até mesmo a capacidade de atendimento médico. O sistema de cores possui cinco níveis Amarelo Nível 1 (para situação de Alerta), Amarelo Nível 2 (para situação de Alerta Máximo), Laranja (para situação de Atenção Máxima), Vermelho (para situação Grave), Roxo (para situação Altíssimo Risco).

Atualmente o município está no estágio laranja, desde dia 21 de maio, e atividades que estão funcionando são: serviços médicos, fisioterápicos e de odontologia; óticas; lojas de colchões; lojas e atividade de construção (indústria da construção civil); lojas mecânicas de automóveis; lojas de venda e reparos de bicicleta; estabelecimentos de venda de alimentos, com sistema drive thru, apenas e tão somente para vendas por meio deste sistema; e lojas de materiais hospitalares. Ainda de acordo com a publicação da Prefeitura de Niterói também podem funcionar indústria de extração de petróleo e gás, repartições públicas, concessionárias e lojas de automóveis, salões de beleza (obedecendo taxa de ocupação de 50%), escritórios de contabilidade e advocacia e imobiliárias (25% dos trabalhadores).