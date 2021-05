Estado ultrapassa marca de 50 mil mortes

Um estado que tem cerca de 16 milhões de habitantes, chegou ontem a assustadora marca de 50.125 mil mortos. Quatorze meses depois do início da pandemia, o Estado do Rio ocupa o segundo lugar no ranking de total de mortes por Covid-19 no Brasil, ficando atrás somente de São Paulo. Entre quarta (26) e quinta-feira (27) foram contabilizados 2.964 novos casos e 226 mortes. A taxa de letalidade da Covid-19 no Rio está em 5,86%, a maior do país.

Entre os estados com maior número de mortes por covid-19, o primeiro é São Paulo (109.850), em seguida, vem Rio de Janeiro (50.125), Minas Gerais (39.784), Rio Grande do Sul (27.868) e Paraná (25.966).

Já na parte de baixo da lista, com menos vidas perdidas para a pandemia, estão Roraima (1.612), Acre (1.652), Amapá (1.683), Tocantins (2.825) e Alagoas (4.679).

Essas mais de 50 mil vidas perdidas engrossam o número de 456.753 óbitos que o país já registrou desde o começo da pandemia, em março de 2020. Só entre quarta-feira (16) e ontem foram 2.130 pessoas que morreram em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 16.341.112 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 65.672 desses confirmados no último dia.

Há exato um ano, o país registrava 26.754 óbitos por Covid-19. Com isso, o dado de hoje representa um salto de 1.607% em 12 meses.