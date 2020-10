Estado registra menor número de homicídios desde o ano de 1991

Os homicídios dolosos (com intenção de matar) no estado do Rio registraram queda de 24% em setembro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este é o menor número desde o início da série histórica, iniciada em 1991 pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Foram 237 vítimas em setembro deste ano, contra 310, em 2019. A tendência de queda deste crime em todo o estado se intensificou a partir de abril de 2020.

Os homicídios dolosos também apresentaram diminuição de 21% no último trimestre (julho, agosto e setembro) em relação ao período similar do ano passado. Na comparação com 2019, o indicador registrou redução de 13% no acumulado do ano. O ISP ainda registrou o menor número de latrocínios (roubo seguido de morte) da série histórica nos nove primeiros meses de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 65 casos contabilizados de janeiro a setembro, contra 94 em nove meses de 2019.

Entre os crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte), foram registrados 2.738 casos nos nove primeiros meses de 2020 e 246 em setembro, sendo os menores, tanto para o acumulado do ano quanto para o mês, desde o início da série histórica, em 1999. Na comparação com 2019, o indicador apresentou queda de 13% em relação ao ano e de 24% em comparação com setembro.

Em mortes por intervenção de agentes do Estado, foram 930 vítimas nos nove primeiros meses de 2020 e 52 em setembro, redução de 34% em relação ao acumulado de 2019 e de 66% quando comparado a setembro. Em roubo de carga, foram 3.838 casos nos nove primeiros meses de 2020 e 322 em setembro, representando diminuição de 33% em relação ao acumulado de 2019 e de 31% sob setembro. Já em roubos de veículos, foram 19.149 ocorrências nos nove primeiros meses de 2020 e 1.742 em setembro, registrando queda de 37% em relação ao acumulado de 2019 e de 33% quando comparado a setembro.

Por fim, em roubos de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo), foram registradas 54.673 ocorrências nos nove primeiros meses de 2020 e 5.472 em setembro, uma redução de 42% no acumulado de 2019 e de 38% em relação a setembro.