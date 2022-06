Estado registra mais de 7 mil casos de Covid-19 em um dia

O Estado do Rio de Janeiro já tem a confirmação de 7.297 novos casos e 16 óbitos confirmados de Covid-19, em 24 horas, segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), divulgado ontem (15).

O tempo médio de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria é de 20 horas. E nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), está sendo de uma hora. Ainda segundo o levantamento, foram registrados 3,379 casos recuperados nas últimas 24 horas. Até o momento, foram registrados o total de 2.259.012 casos confirmados e 73.926 de mortes, desde o início da pandemia.

A taxa de positividade de antígeno continua em tendência de crescimento. Na última semana, foram registrados em média 10 mil testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 28%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média mil exames dia, com positividade de 23%.

Partindo de um patamar muito baixo, de 2 a 3 solicitações de leitos por dia, esse indicador apresentou aumento, mas em números absolutos ainda baixo. A Secretaria acionou o plano de contingência, abrindo 30 leitos de enfermaria e 10 de UTI, podendo estender a ação de acordo com a demanda.

Brasil – As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram ontem 70.290 novos casos de Covid-19 em 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 339 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.

Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem (15). Segundo a pasta, o estado do Tocantins não enviou os dados e o Mato Grosso do Sul não informou o registro de óbitos.

Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia soma 31.611.769.

O número de casos em acompanhamento de covid-19 está em 632.304. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta e nem resultaram em óbito.

Com os números de hoje, o total de mortes alcançou 668.693, desde o início da pandemia. Ainda há 3.230 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente morreu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demanda exames e procedimentos complementares.

Até agora, 30.310.772 pessoas se recuperaram da covid-19. O número corresponde a 96% dos infectados desde o início da pandemia.

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (170.007), Rio de Janeiro (73.942), Minas Gerais (61.843), Paraná (43.504) e Rio Grande do Sul (39.786).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (2.002), Amapá (2.137), Roraima (2.152), Tocantins (4.157) e Sergipe (6.353).

Os maiores números de casos estão em São Paulo (5,6 milhões), Minas Gerais (3,5 milhões) e Paraná (2,5 milhões). A menor incidência está no Acre (125.224), Roraima (156.204) e Amapá (160.499).

Foto: Em apenas 24 horas, foram registrados 16 óbitos no estado – Agência Brasil