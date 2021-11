Em 2022, RJ quer castrar 100 mil cães e gatos resgatados

O governo do Estado do Rio abriu licitação para clínicas privadas para a realização, em 2022, de pelo menos 100 mil castrações de cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e cidadãos.

Para participar do processo, os estabelecimentos devem se inscrever pelo e-mail rjpet@agricultura.rj.gov.br , enviando alguns documentos. São exigidos identidade com foto, comprovante de residência no estado do Rio, documentos que comprovem a prática de protetor, declaração de um veterinário reconhecendo o trabalho de protetor, dados do animal, telefone e e-mail são exigidos na inscrição.

Em um evento-teste, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento conseguiu castrar 3 mil animais.