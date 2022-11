Estado ou iniciativa privada: quem assumirá Barcas e BR-101?

Os anúncios das saídas da CCR da operação do sistema aquaviário e da Arteris Fluminense da administração da rodovia BR-101 (trecho entre Niterói e a divisa com o Espírito Santo) chamou atenção para a viabilidade do sistema de concessões. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República, a estatização dos serviços entrou para o rol de possibilidades.

A hipótese foi levantada na última terça-feira, em editorial publicado por A TRIBUNA, levando em consideração que Lula é visto, no meio político, como “estatizador”. A reportagem foi, na manhã de hoje (30), à estação Praça Arariboia e ouviu a opinião dos usuários sobre o assunto. A maioria defende que o estado assuma a operação dos serviços.

Para Rafael Rocha, que é veterinário, mora no Rio de Janeiro e trabalha em Niterói, uma eventual interrupção no serviço de barcas, depois do fim do vínculo com a CCR, provocaria o caos no transporte. Em seu entendimento, se o transporte é público deve receber a intervenção estatal em casos do tipo.

“A situação vai ficar complicada, a demanda dos ônibus vai aumentar. Um grande número de pessoas utiliza a barca como meio de transporte. Não vou ter como trabalhar, né. É um risco. Acho que o transporte público é de suma necessidade. Tenho certeza que o estado poderia tomar para ele a questão do gerenciamento”.

O aposentado Altair Costa, que mora em São Gonçalo e gosta de passear no Rio de Janeiro tratou com bom humor a hipótese de uma nova interrupção do tráfego na Ponte Rio-Niterói. Num cenário hipotético sem as barcas, ele teme que a rota alternativa à Ponte, via Magé, fique congestionada de ônibus lotados.

“Eu sempre usei a ponte. Depois dessa confusão toda, tenho para mim que alguma coisa está para acontecer (risos). Moro em São Gonçalo e gosto de ir ao Rio, quase toda semana, para passear. Vou ter que passar por Magé, muito mais longe. E esse povo todo pegando ônibus para passar por Magé? Vai congestionar tudo lá. Se o transporte é público, o estado tem que tomas a frente disso aí”.

Barcas carregam milhares de pessoas diariamente – Fotos: Vítor d’Avila

Especialista discorda de estatização

A reportagem conversou com o Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ e especialista em concessões e parcerias público-privadas (PPPs). Ele é pessimista ao avaliar um cenário hipotético no qual o Estado assumiria as operações das Barcas e BR-101.

“Muito negativo. De um lado, há a deterioração do ativo, de outro, há a perda da qualidade do serviço. Ou seja, o prejuízo é muito mais abrangente. Já é mais do que consagrada a noção de que o particular é mais efetivo na exploração de ativos de concessão do que o poder público. O particular está submetido a um contrato, vinculado a um plano de exploração do empreendimento, com uma série de indicadores de desempenho a serem cumpridos”, analisou.

De acordo com Cova, a melhor solução para ambos os casos é uma modelagem correta para estabelecer a taxa de retorno da operação e se vai ser o caso de concessão tradicional ou PPP. Ele frisa que o concessionário será fiscalizado pelo Ministério Público, pelos Tribunais de Contas do Estado e da União (TCE e TCU), pelas controladorias, pelas agências reguladoras.

Estatização forçada

Perguntado se a postura da CCR e da Arteris estaria forçando uma estatização do serviço, Carlos Cova disse que não. Na concepção dele, como se tratam de sociedades anônimas (SAs), as concessionárias estão preocupadas com a rentabilidade de seus acionistas. O professor opinou que não é razoável que qualquer agente privado tenha que operar com prejuízos sucessivos e trouxe como exemplo o caso da CCR com as Barcas.

“O caso da CCR é emblemático. Quando a modelagem foi feita há mais de 25 anos, ainda existia a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Havia mais de 600 empresas de serviços financeiros. Hoje, sem a bolsa, são cerca de 50 empresas. A dinâmica urbana mudou, os fluxos de pessoas mudaram, e a barca perdeu passageiros. A culpa não é da CCR. Não é possível uma grande metrópole se desenvolver economicamente sem uma bolsa de valores operando em seu território”, explicou.

Impasse continua nas Barcas

Circulou, nos últimos dias, a informação de que a Secretaria de Estado de Transportes (Setrans) iria enviar um ofício à CCR para tentar retomar as negociações a dim de manter a operação da empresa até que uma nova concessionária esteja pronta para assumir. No entanto, a empresa alega não ter recebido qualquer contato do Governo do Estado nesse sentido e que já iniciou a desmobilização do serviço, que cessará em fevereiro de 2023.

“Após seguidas manifestações e tentativas de se chegar a um Acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a fim de contribuir com os interesses dos clientes e, ao mesmo tempo, obedecer às regras e prazos contratuais, a CCR Barcas lamenta informar que as negociações não chegaram a bom termo. Assim sendo, com três meses de antecedência do prazo final do Contrato de Concessão, a companhia deu início à adoção de procedimentos para encerramento de suas atividades, o que irá ocorrer em 12/02/2023. Essa medida já foi comunicada às autoridades, em tempo hábil para que o Estado tome as providências necessárias para assegurar a continuidade da prestação dos serviços de transporte aquaviário”, diz a concessionária.

Procurada e questionada sobre o caso, a Setrans não respondeu, até o fechamento deste texto.

Arteris

Foto: Arquivo/A Tribuna

Já a Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia BR-101-Norte, comunicou, em 23 de maio de 2020, que pretende devolver a concessão do trecho. O pedido foi enviado por meio de documento à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A concessionária afirmou que seguirá atuando com a prestação de serviços e manutenção da rodovia, realizando uma entrega de qualidade aos seus usuários até que a nova concessionária esteja apta a iniciar suas atividades.

Esse escopo de atuação inclui atendimento médico e mecânico, monitoramento e manutenção da via até março de 2024, conforme previsto no decreto presidencial 11.005, assinado em 21/03/22. Em média, a concessionária realiza 200 atendimentos por dia na rodovia.

Túnel do tempo

Em 2012, a aquisição por parte da CCR de 80% do capital social da então Barcas AS foi manchete do jornal A TRIBUNA. Na ocasião, a empresa prometeu investimento de R$ 72 milhões. Entre os compromissos firmados, estava a construção de novas estações na Praça XV e Praça Arariboia. Apenas esta última foi concretizada.