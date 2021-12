Estado lança aplicativo para facilitar oferta e busca de emprego no Rio de Janeiro

O aplicativo Mais Trabalho RJ foi lançado nesta terça-feira (14), pelo governador Cláudio Castro, para impulsionar a empregabilidade fluminense e encurtar as distâncias entre quem procura e quem oferece oportunidades de trabalho. Em duas versões, uma que atende ao empregador e outra voltada para o trabalhador, o aplicativo já está disponível nas plataformas IOS e Android.



“Nossa missão é unir as pontas. Queremos mostrar aos empreendedores que medidas como esta vão levar até eles profissionais competentes, e também vão apresentar aos trabalhadores todas as oportunidades disponíveis. Esse aplicativo é o futuro. O Rio de Janeiro é o estado que mais cresce na federação. Escrevemos um novo tempo, com mais tecnologia, transparência, rapidez e dignidade para todos que moram aqui”, afirmou o governador Cláudio Castro.



Iniciativa da Secretaria de Trabalho e Renda, o Mais Trabalho RJ possibilitará que o trabalhador se cadastre e inclua seu histórico profissional, com experiências e qualificações. As informações ficarão à disposição do empregador para posterior busca por oportunidades disponíveis e que se encaixem no seu perfil profissional. Na versão para os empregadores, será possível cadastrar empresas e divulgar vagas, além de buscar, por meio de filtros de qualificação e localização, em um banco com milhares de currículos, o perfil profissional que atenda às suas necessidades.



“Esse aplicativo foi criado para dar mais agilidade ao processo de intermediação de mão de obra e ampliar a empregabilidade no nosso estado. Se der match, as partes se comunicam e dão início ao processo de contratação”, explicou o secretário de Trabalho e Renda, Patrique Welber.



Através de um canal digital, o atendimento ao cidadão e à empresa poderá ser feito de forma totalmente virtual, com um time de profissionais capacitados para esclarecer possíveis dúvidas. A divulgação do novo software junto às empresas fluminenses será feita, inicialmente, por agentes do trabalho, que percorrerão o Estado do Rio em busca de vagas abertas e de novas oportunidades para incluir no sistema. Esses agentes também farão a busca ativa por trabalhadores que se encaixem no perfil desejado pela empresa parceira.