Estado institui Calendário Único de Vacinação contra a Covid-19

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou hoje (30), a criação de um Calendário Único de Vacinação contra a Covid-19. O objetivo é garantir a uniformidade na imunização em todas as regiões do estado e a prioridade da população de maior risco. De acordo com o decreto publicado nesta terça-feira, profissionais da área de segurança e salvamento passam a fazer parte do grupo prioritário e serão imunizados a partir do dia 12 de abril.

“O Calendário Único de Vacinação vai dar mais tranquilidade à população. Os prefeitos perceberam uma grande migração de pessoas para municípios vizinhos em busca da vacina. Nós queremos que a vacina chegue para todas as regiões do estado. A imunização é a nossa grande esperança e vamos continuar trabalhando para que a vacinação prossiga da melhor forma possível” destacou Cláudio Castro.

O calendário único servirá como norte para os municípios para que todos possam acompanhar as fases de imunização. As cidades que já estão adiantadas em relação à vacinação do primeiro grupo previsto no calendário único poderão dar prosseguimento aos seus calendários. Entretanto, as secretarias municipais de Saúde deverão seguir os grupos previstos na 1ª fase de imunização, conforme preconizado no Plano Nacional.

Com a distribuição gradativa das vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde, as fases da campanha seguem avançando e abrangendo outros grupos prioritários. O calendário único norteará os municípios para que todos possam acompanhar as fases de imunização.

A secretaria de estado de Saúde informou ainda que cada município tem a competência para adequar sua programação seguindo o Calendário Único.

Trabalhadores de Saúde

A SES já separou uma parte das doses para imunizar profissionais de saúde. Hospitais que estão na linha de frente de combate à COVID-19 receberão doses para imunizar todos os seus trabalhadores. Profissionais que não estão ligados a hospitais que atendem COVID-19 deverão seguir o calendário divulgado pela Prefeitura de sua cidade.

Forcas de Segurança

A SES irá repassar diretamente às corporações o quantitativo necessário de forma gradativa. Cada corporação definirá o local de vacinação dos seus agentes. A prioridade são os profissionais que atuam nas ruas.

Guardas municipais e Defesa Civil

O quantitativo para essas categorias será entregue aos municípios, seguindo os repasses já estabelecidos para cada cidade. A SES orienta que cada prefeitura siga o decreto para incluir esses profissionais como grupos prioritários.

Profissionais de Educação

A SES irá detalhar em publicação posterior o calendário para a vacinação dessa categoria, de acordo com o quantitativo de vacinas enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde.

Idosos

Cada idoso deverá seguir as informações divulgadas pelo seu município. A SES orienta que cada cidade siga o decreto que estabelece o Calendário Único de Vacinação.