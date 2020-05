Estado inaugura mais um Hospital de Campanha, na Zona Oeste do Rio

O Governo do estado ainda não definiu uma data para conclusão e inauguração do Hospital de Campanha de São Gonçalo, para pacientes da Covid-19, que começou a ser erguido no dia 8 de abril no campo do Clube Mauá, no Centro, com orçamento de cerca de R$ 90 milhões (oriundos das prefeituras de Niterói e Maricá.

Na manhã dessa segunda-feira (11) foi inaugurada mais uma unidade de Campanha no estado, o Hospital de Campanha do Parque dos Atletas, na Zona Oeste do Rio. Esta é a terceira unidade a ser entregue pela Secretaria de Saúde para atendimento a pacientes do SUS. Inicialmente, a unidade terá 80 leitos, sendo 40 de UTI e 40 de enfermaria. Ao longo da semana, passará a contar com 100 leitos operacionais e, em 22 de maio, com 200 (50 deles de UTI).

Os leitos serão ocupados de forma gradativa seguindo protocolo e preservando profissionais de saúde e pacientes, que já podem ser transferidos. O Hospital do Parque dos Atletas vai funcionar por um período de 120.