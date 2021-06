Estado do RJ anuncia antecipação do 13º

O Governo do Estado vai pagar metade do 13° salário dos seus servidores no próximo dia 30 de junho. O anúncio da antecipação do pagamento foi feito, nesta segunda-feira (14) pelo governador Cláudio Castro. O valor da folha, que reúne 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, será de R$ 1,6 bilhão.

Outra medida em estudo é antecipação do pagamento dos salários para dentro do mês e não mais no 10º dia útil do mês posterior. A robustez do caixa atual do Governo do Estado permite a mudança, segundo fonte da Secretaria da Fazenda.

O Governador ressaltou que não utilizará recurso do leilão da Cedae para fazer a antecipação do 13º salário dos servidores públicos estaduais.

“Temos trabalhado muito para garantir o bem-estar dos nossos servidores. Nós não vamos usar nenhum centavo do dinheiro do leilão do saneamento. É tudo fruto de uma gestão eficiente e com respeito ao dinheiro público. Além de colaborar no bolso desses trabalhadores, esse recurso também será fundamental para movimentar a economia”, afirmou o governador.