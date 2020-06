Estado do Rio ultrapassa marca de 5 mil mortes por Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES) informou, na tarde de sexta-feira, que há 5.108 mortes por Covid-19 em todo o Estado, com 47.686 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, 223 pessoas morreram por conta do novo coronavírus. A taxa de letalidade de 10,59%. Nesta quinta, o Rio ultrapassou a China, que tem 1,4 bilhão de habitantes e 4.643 mortos. Caso fosse um país, o estado seria o 13º do mundo em óbitos pela covid-19, ficando também na frente da Índia e da Rússia.

No País, os números também continuam crescendo. O balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde trouxe 26.928 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 465.166. O resultado marcou um acréscimo de 6,1% em relação a quinta-feira (28), quando o número de pessoas infectadas estava em 438.238. A atualização do Ministério da Saúde registrou 1.124 novas mortes, chegando a 27.878. O resultado representou um aumento de 4,2% em relação a quinta-feira (28), quando foram contabilizados 26.754 falecimentos por covid-19.

Do total de casos confirmados, 247.812 estão em acompanhamento e 189.476 foram recuperados. Há ainda 4.245 óbitos sendo analisados. A letalidade (número de mortes pelo de casos confirmados) ficou em 6% e a mortalidade atingiu 13,3 por 100 mil habitantes. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (7.275). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (5.079), Ceará (2.859), Pará (2.827) e Pernambuco (2.669).