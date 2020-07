Estado do Rio ultrapassa a marca de 10 mil mortes por Covid-19

O Estado do Rio de Janeiro ultrapassou nesta terça-feira, dia 30, a marca das 10 mil mortes pela Covid-19. A capital segue sendo a cidade com mais casos e óbitos: 56.936 e 6.550, respectivamente. Niterói é o segundo município com mais casos, totalizando, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 6.377 notificações. A prefeitura, no entanto, contabiliza 5.529.

Outro dado divergente é o número de óbitos causados pelo novo coronavírus. A administração niteroiense divulgou ontem que o município registrou 204 mortes, enquanto a SES contabiliza 230 vidas perdidas pela doença.

São Gonçalo e Duque de Caxias estão em segundo lugar no número de óbitos, com 430 mortes nas contas da SES. A cidade gonçalense, porém, divulgou que o município chegou a 390 óbitos.

Os municípios com mais óbitos registrados são Rio de Janeiro (6.550), São Gonçalo e Duque de Caxias (ambas com 430), Nova Iguaçu (342), Niterói (230), São João de Meriti (215), Belford Roxo (177), Magé (132), Itaboraí (125), Mesquita (107) e Petrópolis (92).

Em relação aos casos confirmados, as cidades com os maiores números são Rio de Janeiro (56.936), Niterói (6.377), São Gonçalo (5.103), Nova Iguaçu (3.266), Duque de Caxias (3.110), Itaboraí (2.462), Macaé (2.371) e Angra dos Reis (2.195).