Estado do Rio terá prioridade em novas remessas de vacina

O estado do Rio de Janeiro receberá 5% a mais de vacinas contra covid-19 para conter o avanço da variante Delta no estado, anunciou, neste sábado (7), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em uma rede social. acordo com o Ministério da Saúde, nesta semana, 994,4 mil doses de vacinas foram entregues ao Rio de Janeiro. Desse total, 696,2 mil doses começaram a ser distribuídas na sexta-feira (6).

“Seguimos trabalhando forte para acelerar a vacinação em todo o Brasil. Hoje pela manhã, definimos que o Estado do Rio de Janeiro receberá 5% a mais de vacinas Covid-19 para conter o avanço da variante Delta no estado”, afirmou Queiroga.

Em uma postagem também no Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo ao Ministério da Saúde para que dê continuidade à distribuição dos imunizantes e afirmou ter conhecimento de que havia doses da CoronaVac estocadas. O secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, reforçou pela rede social que aguarda o envio neste sábado de novas doses da CoronaVac e da Pfizer e que, caso não se confirme, a Secretaria terá que suspender a aplicação de primeiras doses na segunda-feira.

Compensação

O Ministério da Saúde informou hoje que haverá uma compensação gradual dos quantitativos de vacinas enviados aos estados para que todas as unidades das federação finalizem o processo de imunização, “sem que haja benefícios ou prejuízos a suas respectivas populações”.

A quantidade de doses a serem distribuídas dependerá de aprovação dos conselhos de secretarias estaduais e municipais de Saúde.