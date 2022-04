Estado do Rio tem ‘dança das cadeiras’ entre secretários

O governador Cláudio Castro nomeou, nesta sexta-feira (1º), em edição extraordinária do Diário Oficial, 15 novos secretários de Estado. Eles assumem as secretarias de Polícia Civil; Administração Penitenciária; Governo; Infraestrutura e Obras; Desenvolvimento Econômico; Esporte e Lazer; Turismo; Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Social; Defesa do Consumidor; Ciência e Tecnologia; Agricultura; Planejamento e Gestão; Gabinete de Segurança Institucional do Governo (GSI); além da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília.

O delegado Fernando Albuquerque substitui o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski. O policial penal Júlio Cesar da Cruz assume a Secretaria de Administração Penitenciária, no lugar de Fernando Veloso. Já Rogério Lopes Brandi é o novo secretário de Infraestrutura e Obras, substituindo Max Lemos. As secretarias de Turismo e do Ambiente recebem Sávio Neves e José Ricardo Brito, que substituem Gustavo Tutuca e Thiago Pampolha, respectivamente.

O secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, vai comandar, de forma interina, a Secretaria de Planejamento e Gestão, antes chefiada por José Luís Zamith. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, antes chefiada por Vinicius Farah, será ocupada por Cássio Coelho, que assume interinamente a pasta e segue, ainda, no comando do Procon-RJ.

Matheus Quintal deixa o cargo de secretário de Desenvolvimento Social, que passa a ser coordenada por Júlio Saraiva. Marcos Paes será o novo secretário de Esporte e Lazer, no lugar de Gutemberg Fonseca. Já Rogério Amorim e Rafael Thompson assumem, respectivamente, as secretarias de Defesa do Consumidor e de Governo, substituindo Léo Vieira e Rodrigo Bacellar. João Carrilho e Alex Sandro Pedrosa Grillo passam a comandar as secretarias de Ciência e Tecnologia e de Agricultura, antes chefiadas por Dr. Serginho e Marcelo Queiroz.

No GSI, antes comandado por Marcelo Bertolucci, a coordenação será de Edu Guimarães de Souza. Na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília, até então comandada por André Moura, o novo titular passa a ser Walterson Ibituruna.