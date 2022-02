Estado do Rio tem curso gratuito para jovens de baixa renda

Desde o último ano, quando o Instituto PROA chegou ao Rio de Janeiro, os jovens de baixa renda estão tendo a oportunidade de se aperfeiçoar para o mercado de trabalho, se conectando com vagas de emprego. Em 2021, foram seis mil vagas abertas. A próxima turma, que começa 18 de abril, está com inscrições abertas no site: https://plataforma.proa.org.br/ com 2 mil vagas disponíveis.

Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 12 de abril e o início das aulas é dia 18 de abril. “O Rio tem nos mostrado a necessidade de ter ainda mais possibilidades para os jovens chegarem ao mercado de trabalho. Estamos construindo um grande legado para a cidade, com novos profissionais especializados e prontos para o mercado”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

Na Plataforma do PROA, os jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego, têm acesso gratuito a 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo, as quartas ou quintas-feiras, no melhor horário para o aluno.