Estado do Rio registra redução de mortes violentas

O estado do Rio de Janeiro apresentou, no primeiro mês deste ano, redução de 34% nas mortes violentas intencionais (soma de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e morte por intervenção de agente do estado). Os dados fazem parte do levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgado nessa sexta-feira (25).

Os homicídios dolosos (quando há intenção de matar) também caíram em janeiro de 2022, 32% em comparação com o mesmo período de 2021 – contabilizando 251 casos, contra 368 no mesmo período do ano passado. Esse número representa o menor mês de janeiro desde 1991, quando se iniciou a série histórica do ISP. As mortes por intervenção de agente do estado recuaram 37% em janeiro, quando comparado com o mesmo mês de 2021.

Outro destaque é a queda no indicador de roubos de rua (soma de roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo). Neste ano houve um declínio de 25% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Foram 4.813 registros em 2022 contra 6.435 em janeiro do ano passado, o que representa o menor mês de janeiro desde 2006. Os roubos de veículo também alcançaram números expressivos: redução de 20% em 2022.

O governador Cláudio Castro (PL) frisou a integração entre as forças de segurança do estado. “A integração entre as polícias Civil e Militar é a grande responsável por esse resultado positivo. Estamos investindo fortemente na segurança pública para que as instituições trabalhem cada vez mais integradas, pois temos certeza de que dessa forma, a população fluminense será a grande beneficiada”, afirmou.

Produtividade policial

Na produtividade policial, foram presos em flagrante pelas polícias civil e militar 2.637 pessoas, ou seja, cerca de 85 pessoas foram capturadas por dia no estado. As polícias também retiraram de circulação 547 armas de fogo, sendo 54 fuzis. Essa foi a maior apreensão de fuzis para um mês desde agosto de 2019.

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, explicou que a queda dos indicadores pode ser um resultado da colaboração entre as forças de segurança do estado.

“Essa redução que tivemos no início do ano é muito significativa, ainda mais se levarmos em consideração que em janeiro do ano passado a vacinação só começou na segunda quinzena do mês e a circulação de pessoas nas ruas ainda estava reduzida. Neste ano o nível de isolamento social está bem menor e com a vacinação disponível para a população, a circulação de pessoas se normalizou, portanto, era previsto que os crimes de oportunidade voltassem a subir, o que não foi o caso em janeiro”, ressaltou.

Principais indicadores

▪ Homicídio doloso: 251 vítimas em janeiro de 2022 – foi o menor valor para o mês desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 32%.

▪ Crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte): 259 vítimas em janeiro de 2022 – foi o menor valor para o mês desde 1999. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 32%.

▪ Morte por intervenção de agente do estado: 93 vítimas em janeiro de 2022 – foi o menor valor para o mês desde 2016. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 37%.

▪ Roubo de carga: 376 casos em janeiro de 2022. Na comparação com 2021, o indicador registrou aumento de 4%.

▪ Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 4.813 casos em janeiro de 2022 – foi o menor valor para o mês desde 2006. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 25%.

▪ Roubo de veículo: 1.859 casos em janeiro de 2022 – foi o menor valor para o mês desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 20%.

▪ Prisão em flagrante: 2.637 prisões em flagrante em janeiro de 2022. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 10%.

▪ Armas apreendidas: 547 armas apreendidas em janeiro de 2022. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 12%.