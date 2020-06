Estado do Rio registra mais de 300 mortes pelo segundo dia seguido

Pelo segundo dia consecutivo, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 300 mortos pela Covid-19 em 24 horas. De acordo com boletim da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, foram confirmados até quinta-feira (04) 60.932 casos e 6.327 mortes pela Covid-19 no Estado.

Somente quinta (04) foram registrados 317 óbitos. Na quarta-feira, foi o dia em que o Rio registrou mais mortes pela doença: 324. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, há ainda 1.180 óbitos em investigação e 367 foram descartados.

Até o momento, entre os casos confirmados, 45.319 pacientes se recuperaram da doença. A capital fluminense registra o maior número de casos confirmados de covid-19. Ao todo, são 33.695 casos.

Niterói, na região metropolitana do Rio, tem o segundo maior número de casos registrados (3.447). Entre os municípios que registram grande número de casos, estão ainda Nova Iguaçu (1.935); São Gonçalo (1.887); Duque de Caxias (1.688); Itaboraí ( .339); Queimados (1.120); Angra dos Reis (1.080); Macaé (942); Campos dos Goytacazes (840); Belford Roxo (835); São João de Meriti (825); Volta Redonda (814); Magé (768); Teresópolis (603); Maricá (568) e Mesquita (545).

Do total de 6.327 mortes no estado, a cidade do Rio de Janeiro tem 4.231 óbitos. Em seguida, entre os municípios com maior número de vítimas, vêm Duque de Caxias, com 286; Nova Iguaçu (219); São Gonçalo ( 211); Niterói (127); Belford Roxo (122); São João de Meriti (106); Magé (98); Itaboraí ( 84); Mesquita ( 67); Itaguaí ( 52); Petrópolis (52); Angra dos Reis e Nilópolis, com 42 óbitos.

Máscaras

O Senado Federal aprovou ontem o Projeto de Lei (PL) 1562/2020, que obriga o uso máscaras em locais públicos ou privados, mas acessíveis ao público, em todo o país. A obrigatoriedade do uso engloba transporte público (como ônibus e metrô), dentro de táxis ou carros de aplicativo e aviões. Por ter sido alterado no Senado, o texto volta à Câmara para nova apreciação.

O não uso do equipamento de proteção individual acarretará em multa fixada pelos estados ou municípios. Muitas cidades já têm adotado o uso obrigatório de máscaras, em leis de alcance local. Segundo o projeto, o poder público deve fornecer máscaras às populações economicamente vulneráveis. As empresas, por sua vez, devem oferecer o item de proteção a seus funcionários, sob pena de pagamento de R$ 300 de multa por funcionário sem o acessório.

Na compra das máscaras para os funcionários, o Poder Público dará prioridade aos equipamentos de proteção feitos por costureiras ou outros produtores locais, de forma individual, associada ou por meio de cooperativas de produtores, observado sempre o preço de mercado.

O projeto determina ainda a realização de campanhas publicitárias de interesse público, informando a necessidade do uso de máscaras de proteção pessoal e a maneira correta de seu descarte. A máscara, no entanto, está dispensada para o caso de pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou quaisquer outras que as impeçam de usar a peça adequadamente.

A medida aprovada assegura ainda que profissionais de saúde contaminados pelo novo coronavírus terão garantidos leitos e atendimento em hospitais, respeitados os protocolos nacionais de atendimento médico. O relator da matéria, Jean Paul Prates (PT-SE), acatou várias emendas, dentre elas a inclusão de profissionais da segurança pública na preferência de atendimento, assim como os profissionais de saúde.