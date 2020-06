Estado do Rio registra 214 mortes e 3.297 novos infectados em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou em 24 horas, 220 óbitos por Covid-19. De acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro havia, até terça-feira (23), 99.912 casos confirmados e 9.159 óbitos por Covid-19 no Estado. Há ainda 1.141 óbitos em investigação, e 293 foram descartados. Os números de ontem no Estado representam quase 20% do total de óbitos no país e quase 10% dos novos infectados.

Das 9.159 mortes por Covid-19 no estado, a capital fluminense chegou a 6 mil mortes ontem. Em seguida, vem a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 383 vítimas. Depois vem São Gonçalo (376); Nova Iguaçu (323); Niterói (185); São João de Meriti (180); Belford Roxo (163); Magé (128); Itaboraí ( 118); Mesquita (103); Petrópolis ( 83); Campos dos Goytacazes (82) e Angra dos Reis (75), estão entre as cidades do Rio de Janeiro com maior número de óbitos.

O município do Rio de Janeiro está liderando o número de infectados pela doença com 52.325 casos. Em seguida vem Niterói (4.583); São Gonçalo (4.186); Nova Iguaçu (3.051); Duque de Caxias (2.775); Itaboraí (2.213); Angra dos Reis (1.908); Macaé (1.853); Campos dos Goytacazes (1.561); Queimados ( 1.546); São João de Meriti (1.527); Magé (1.496); Volta Redonda (1.447); Belford Roxo (1.329); Itaguaí (1.238) e Maricá (1.092) estão entre as 92 cidades fluminenses com maior número de infectados por Covid-19.

Brasil

O Brasil teve 1.374 novas mortes por Covid-19 registradas ontem, de acordo com atualização do Ministério da Saúde. Com esses acréscimos às estatísticas, o país chegou a 52.645 óbitos em função da pandemia do novo coronavírus. A atualização diária traz um aumento de 2,7% no número de óbitos em relação a ontem (22), quando o total estava em 51.217.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 4,5%. A mortalidade (falecimentos por 100.000 habitantes) foi de 25,1. Já a incidência (casos confirmados por 100.000 habitantes) ficou em 543,3.

O balanço também teve 39.436 novos casos registrados, totalizando 1.145.906. O acréscimo de pessoas infectadas marcou uma variação de 3,5% sobre o número de ontem, quando os dados do ministério registravam 1.106.470 de pessoas infectadas.

Do total, 479.916 pacientes estão em observação, 613.345 foram recuperados e 3.911 mortes estão em investigação.

Os estados com maior número de óbitos são São Paulo (13.068), Rio de Janeiro (9.159), Ceará (5.717), Pará (4.672) e Pernambuco (4.339). Ainda figuram entres os estados com altos índices de mortes em função da pandemia Amazonas (2.686), Maranhão (1.797), Bahia (1.491), Espírito Santo (1.425), Alagoas (920) e Paraíba (807).

Os estados com mais casos confirmados de Covid-19 são São Paulo (229.475), Rio de Janeiro (99.912), Ceará (97.528), Pará (88.636) e Maranhão (72.021).