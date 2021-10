Estado do Rio recebe mais de 343 mil doses de vacina

A maior parte das doses, 293.670, é da Pfizer

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) distribuiu ontem (2) 343.670 doses das vacinas contra a covid aos 92 municípios do Rio de Janeiro. A maior parte das doses, 293.670, é da Pfizer. Elas deverão ser usadas para dose de reforço dos idosos e profissionais da saúde. As demais 50 mil, são da Astrazeneca, para segunda aplicação.

Segundo a secretaria, a entrega é feita por caminhões e vans, que saíram da Coordenação Geral de Armazenagem da SES, em Niterói, com escolta da Polícia Militar.

A entrega é feita em 86 municípios. As cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Volta Redonda fizeram a retirada dos lotes ontem (1º).

De acordo com dados do estado, ao todo, cerca de 12 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina. Outras 351 mil tomaram a dose única e 6,7 milhões completaram o esquema vacinal, com duas doses.

Nova remessa de Pfizer para todo o país

E não foi só o estado do Rio que recebeu uma nova remessa de Pfizer. Uma nova quantidade desse imunizante também chegou ao Brasil, mais precisamente no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Isso porque o laboratório BioNTech, responsável pelo imunizante, entregou mais 1.140.750 doses.

Esse é um dos lotes que a farmacêutica planejou entregar ao Ministério da Saúde entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro. Serão ao todo 10,5 milhões de doses.

Finalizadas essas entregas, terão sido enviadas ao país todas as doses do primeiro contrato de fornecimento da vacina, assinado em 19 de março, que corresponde a mais de 100 milhões de vacinas. Já o segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro deste ano.