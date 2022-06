Estado do Rio pode superar 40 mil casos de Covid-19 em uma semana

O Rio de Janeiro vive nova alta de casos de Covid-19. Apenas na atual semana epidemiológica, o estado já contabilizou aproximadamente 34 mil novos casos de coronavírus. Se números deste sábado (11) repetirem o panorama de sexta-feira (10), a semana deve encerrar com mais de 40 mil novos infectados.

Na sexta-feira, o painel do Governo do Estado registrou 9.592 novos casos de coronavírus. Dessa forma, o total da semana subiu para 34.925 casos confirmados. Sendo assim, caso o sábado feche com 5.075 novos registros, 47% a menos do que na sexta, o estado atingirá a marca de 40 mil casos da Covid-19 na semana epidemiológica 23.

Mesmo com registros contabilizados até sexta-feira, a semana atual já supera a anterior. a semana epidemiológica 22 fechou, no último sábado (4), com 23.974 casos, o que representa aumento de aproximadamente 45% na 23. Desde o início da pandemia, o estado do Rio de Janeiro já registrou 2.243.137 casos do novo coronavírus.

Niterói se aproxima dos 78 mil casos

A alta de casos da Covid-19 também é observada na cidade de Niterói. Na última sexta-feira, foram contabilizados 229 novos casos da doença, fazendo o número total chegar a 77.638 desde o início da pandemia. Caso a tendência se mantenha, a cidade chegará a 78 mil registros ainda no começo da semana que vem.