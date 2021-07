Estado do Rio pode antecipar segunda dose da AztraZeneca para 8 semanas após a primeira

Atualmente, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina AztraZeneca é de 12 semanas, mas há a possibilidade desse intervalo ser reduzido para oito. Isso porque o estado do Rio de Janeiro trabalha para autorizar a antecipação da segunda dose para todos os municípios. A possibilidade foi discutida na última reunião do Conselho de Secretarias Municipais (Cosems-RJ), na quarta-feira (7).

“Com isso, na quarta-feira, dia 07/07, a diretoria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde RJ (Cosems RJ) levou o pleito à Secretaria Estadual de Saúde (SES RJ) e propôs que esta antecipação fosse pautada na Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro (CIB-RJ). O estado acolheu a nossa demanda e, após o estudo com especialistas e pesquisadores que auxiliam a SES nessa tarefa, produziram um documento para que, com o de acordo do Cosems RJ, seja publicado conjuntamente. Este documento chegou ao Conselho por volta das 17h30 de hoje e estamos fazendo uma análise dele, mas para encaminhá-lo, sim, para pactuação. Nós fizemos nossas considerações, que não chegaram a alterar o sentido técnico do documento, e está agora com a SES, em trâmite para publicação”, afirma o complemento da nota.

Em nota, o Cosems-RJ explicou que a vacinação sendo efetuada dessa maneira é “mais eficaz” e que a “bula da AstraZeneca indica que a segunda dose seja aplicada entre 4 e 12 semanas”, mas que “com a descoberta e o avanço de novas variantes, principalmente a Delta, alguns estados, e a própria capital Rio de Janeiro, tem se posicionado, com base em estudos, que seria interessante fazer essa antecipação para ampliar a proteção da população”.

O assunto está em discussão em todo o Brasil, por causa da disseminação da variante Delta do coronavírus. A mudança depende, contudo, de fatores como a ampliação no número de doses a serem entregues e a liberação dos órgãos de Saúde. O Distrito Federal e o Acre determinaram uma redução nos mesmos termos. Municípios de outros estados, como Pernambuco, Santa Catarina e Espírito Santo, também aderiram à tendência.