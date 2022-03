Estado do Rio perde o professor Roberto dos Santos Almeida, fundador do Instituto GayLussac

Na noite desta terça-feira, o renomado Instituto GayLussac comunicou a morte de um de seus fundadores, o professor, escritor e intelectual Roberto dos Santos Almeida.

Apaixonado por Educação, ele dedicou a sua vida em defesa do saber, do conhecer, ao encontro do Homem com os Livros. “A Cultura foi o berço de grandes Civilizações que resistiram a guerras, pestes, fatalidades climáticas. Uma nação construída com base na Educação e na Cultura torna-se invulnerável a todos os ataques”, disse ele numa entrevista em 2012 quando ganhou o título de Intelectual do Ano concedido pela Livraria Ideal e o Grupo Mônaco de Cultura.

“O Intelectual do ano para mim é sempre um aprendiz. Ou seja, conhecimento e saber são construções que estão sempre processando e nunca chegam ao fim. Não me julgo merecer esse título. A generosidade dos amigos, leitores, colegas e família que me deram esse título. Enfim, estou apenas devolvendo o que me deram”, disse emocionado.

Roberto dos Santos Almeida nasceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ) em 7 de setembro de 1938. Cursou o primário no Grupo Escolar Cônego Azevedo, em Manaus (AM), e no Colégio Plínio Leite, em Niterói (RJ). Neste último, cursou o secundário. Na Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), obteve licenciatura e colou grau como bacharel em Ciências Biológicas e Geológicas (1958 a 1962).

Em 1972, aperfeiçoou-se em administração escolar. No ano de 1988, concluiu mestrado em Educação na área de Psicopedagogia. Por concurso, desde 1985 é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense (UFF) na disciplina Biologia e Educação. Iniciou sua atuação no magistério em 1958, tendo lecionado Biologia, Ciências, Português, Latim, Física, Química, Biologia Educacional, Botânica, Sexologia e Planejamento Familiar, Estudos de Problemas Brasileiros, Atividades Pedagógicas, Educação e Sexualidade, Pesquisa e Prática Pedagógica.

Já lecionou nos seguintes estabelecimentos de ensino: Curso Gay-Lussac, Instituto Gay-Lussac, Ginásio Araribóia, Colégio Plínio Leite, Liceu Nilo Peçanha, Escola de Serviço Social, Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, Colégio Universitário da UFF, Escola Técnica de Comércio José Clemente, Escola Normal José Clemente, Universidade Federal Fluminense e Curso de Atualização da Mulher – em Niterói; Ginásio Santa Catarina, Colégio São Gonçalo, Escola Técnica de Comércio de São Gonçalo, Escola Estephânia de Carvalho, Colégio Califórnia e Faculdade de Formação de Professores da Fundação Centro de Treinamento de Professores do Estado do Rio de Janeiro – em São Gonçalo (RJ); Colégio Anglo-Copacabana, Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, Centro de Aperfeiçoamento e Treinamento da Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil – na cidade do Rio de Janeiro.

Tem proferido palestras e ministrado cursos ligados à sua formação profissional e à área literária, na qual milita com enorme desenvoltura. Foi professor da Oficina Literária Afrânio Coutinho e é profundo conhecedor da vida e da obra do poeta português Fernando Pessoa. A partir de 1963, passou a ocupar cargos administrativos e técnicos, entre os quais: coordenador de Biologia (1962 a 1964) e dirigente do Curso Noturno (1963/64) do Liceu Nilo Peçanha, vice-diretor (1965 a 1967) e coordenador geral de Ciências Físicas e Biológicas (1968 a 1970) do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, coordenador de Ciências Biológicas do Colégio São Gonçalo (1960 a 1964), coordenador de Biologia do Curso Gay-Lussac (1959 a 1962), coordenador de Ciências e diretor geral do Colégio Califórnia (1964 a 1967), coordenador geral da área de Ciências Físicas, Químicas e Biológicas (1968 a 1992), supervisor (1969 a 1985) e diretor técnico (1968 a 1985) do Instituto Gay-Lussac, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Niterói (agosto/75 a julho/77), diretor de Ensino e Pesquisa (1977) e diretor geral (1981) do Gay-Lussac Instituto de Ensino Superior, Secretário de Educação e Cultura do município de Niterói (1982), presidente do Conselho Municipal de Cultura de Niterói (1982), vice-diretor do Centro de Estudos Sociais Aplicados – CES/UFF (1986 a 1990), diretor pedagógico do Complexo Educacional Gay-Lussac (1988), diretor pedagógico, diretor acadêmico e diretor de Ensino e Pesquisa dos colégios e faculdades do Grupo Empresarial Gay-Lussac (a partir de 1988) e assessor do magnífico reitor da UFF (de 1986 a 1990 e a partir de janeiro de 1996).

Integrou a Comissão Municipal de Bolsas de Estudo instituída pela Prefeitura Municipal de Niterói (1973 a 1975). Foi tesoureiro (1972 a 1974) e vice-presidente (1975 a 1978) do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Secundário e Primário do Estado do Rio de Janeiro.

Integrou a Comissão de Reestruturação do Centro Niteroiense de Turismo da Secretaria de Educação e Cultura de Niterói – CENITUR (agosto/setembro – 1975). Participou do Colegiado da Faculdade de Educação da UFF (1982 a 1984). Fez parte do Conselho Municipal de Cultura de Niterói (1987) e da Comissão Editorial da Editora da UFF – EDUFF (1995). Integrou a Comissão Permanente do Pessoal Docente – UFF (1985).

É membro da Comissão de Professores Especialistas do Centro de Ensino Superior do Grande Rio (CESGRANRIO). Além de pertencer à ANL, integra os quadros das seguintes instituições: Academia Fluminense de Letras, Academia Fluminense de Educação, Elos Clube de Niterói e Centro da Comunidade Luso-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro.

Livros publicados:

Origem da vida – ecologia – evolução (para o 2º grau e exames vestibulares – atualmente na 6ª edição), Biologia molecular (para o 2º grau e exames vestibulares), Biologia no 2º grau (atualmente na 2ª edição), Biologia básica, Genética – mutações – embriologia (atualmente na 6ª edição), Biografia de Antônio Vieira de Macedo – jornalista e pensador livre (1962). Como Fernando de Aviz, publicou os livros Você já teve um amor atravessado? (1983) e Estatutos do Sexo (1983).

O jornal A TRIBUNA lamenta profundamente a perda desse mestre que trabalhou duro em prol de uma sociedade mais culta, livre e generosa.