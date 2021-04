Estado do Rio passa de 700 mil casos da Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até segunda-feira (19), 704.265 casos confirmados e 41.418 óbitos por novo coronavírus. Nas últimas 24h, foram contabilizados 916 novos casos e 108 mortes. Entre os casos confirmados, 655.384.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a Covid-19 no estado é de 85,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 69,0%.

MAPA DE RISCO DO ESTADO TEM BANDEIRA VERMELHA

A 26ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na sexta-feira (16) pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que a situação da pandemia no Estado do Rio de Janeiro deixa a bandeira roxa (risco muito alto), e entra na bandeira vermelha (risco alto), o que aponta para a melhora nos parâmetros epidemiológicos, embora a situação ainda seja grave.

Esse movimento se repete na Região Serrana. As regiões Médio Paraíba Centro-Sul, Baixada Litorânea, Noroeste, Norte, Baía de Ilha Grande e Metropolitana II permanecem com bandeira vermelha (risco alto). A Região Metropolitana I é a única do estado que permanece com bandeira roxa, que indica risco muito alto de contrair a doença. A análise compara a semana epidemiológica 13 (28 de março – 04 de abril) com a 11 (14 de março – 21 de março) de 2021.