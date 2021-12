Estado do Rio fica na bandeira verde pela 3ª semana seguida

O Estado do Rio está com baixo risco de transmissão da Covid-19 pela terceira semana seguida, o que o coloca na classificação de bandeira verde. A análise divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), mostra também queda no número de internações por síndrome respiratória aguda grave (Srag) confirmado para Sars-CoV-2 em comparação aos índices observados nas últimas semanas. A análise compara as semanas epidemiológicas 47 (de 21 a 27 de novembro) e 45 (de 07 a 13 de novembro).

Testes realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen) demonstram que a taxa de positividade para Influenza A está em 60%; enquanto a de Covid-19, em 2%.

“A Secretaria está agindo para otimizar o tempo de espera dos pacientes nas unidades de pronto atendimento da rede estadual. Nesta sexta, inauguramos mais duas tendas para acolhimento e atendimento a pacientes com síndrome gripal. Ainda observamos aumento no número de casos, porém as internações não seguem a mesma tendência. Estamos na bandeira verde porque os indicadores para Covid-19 seguem em queda sustentada”, diz Alexandre Chieppe, secretário de Estado de Saúde.

Outro dado apontado no levantamento é o número de óbitos causados pela covid-19. Houve uma queda de 44%. E 28% nas internações.

As regiões Metropolitana I, Serrana, Noroeste, Centro-Sul e Médio Paraíba estão em bandeira verde. Já as regiões Metropolitana ll, Baixada Litorânea, Norte e Baía da Ilha Grande estão na bandeira amarela. No estudo da SES, cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.